Guida tv completa di stasera mercoledì 7 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la seconda puntata del Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni. Stasera ascolteremo 10 canzoni dei Big, che verranno votate dal pubblico, tramite Televoto, dalla giuria Demoscopica e dalla giuria della Sala Stampa. Ascolteremo, inoltre, 4 canzoni delle Nuove Proposte.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Criminal minds con gli episodi Entropia, Il conducente, Legami di sangue e ostaggi. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Highlander. A New York Connor Macleod nel parcheggio Madison Square Garden e viene affrontato da un misterioso uomo. I due si confrontano in un duello con tanto di spade. Macleod ha la meglio e riesce a decapitare il suo avversario. Mentre il corpo cade a terra, una mistica scarica di energia investe Macleod distruggendo numerose macchine attorno a lui. Poco dopo l’uomo ripone la spada e si avvia all’uscita.

Su Canale 5 la soap spagnola Il Segreto con una nuova puntata in prima serata. Mauricio si dispera: sua moglie sta per arrivare a Puente Viejo. Intanto Francisca, che nasconde Garrigues, riceve una denuncia anonima. Sospetta di Severo e lo affronta, ma lui le spiega di essere estraneo al fatto. Hernando è preoccupato: l’accordo con il suo probabile futuro socio Don Aquilino potrebbe saltare. Infatti, la proposta di collaborare andra’ in porto solo se l’immagine de Los Manantiales verrà valorizzata, ma alla famiglia mancano i fondi. Su Italia 1 andrà in onda il film Seven. La7 trasmetterà Bersaglio mobile.

