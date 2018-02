Torna oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, un nuovo doppio appuntamento con la soap spagnola Il Segreto. Scopriamo quali sono le anticipazioni delle puntate odierne. Durante l’appuntamento pomeridiano con Il Segreto assisteremo ad un duro scontro tra Severo e Francisca. L’uomo chiede alla matrona di riavere indietro le sue terre senza timore. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Hernando incontra Aquilino, l’impresario che potrebbe diventare suo socio, ed insieme parlano della necessità di cambiare la strategia di vendita dell’attività di Dos Casas.

Le anticipazioni de Il Segreto di stasera, 7 febbraio 2018: Cemila preoccupata per Belen.

Le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera de Il Segreto rivelano che Mauricio è molto teso: a breve conoscerà la donna che ha sposato per procura e, siccome la donna è una cugina di Francisca e teme che possa avere il suo stesso carattere. Anche Hernando non vive un buon momento: finalmente Lucia è lontana e Camila è di nuovo con lui per ricominciare una nuova vita, ma le preoccupazioni di lavoro sono tante. L’accordo con Aquilino, infatti, potrebbe saltare.

L’imprenditore accetterà l’accordo solo se l’immagine di Los Manantiales verrà rinnovata, ma non ci sono i fondi per farlo. Anche Camila ha delle preoccupazioni, ma non vuole mostrare la sua ansia ad Hernando per non caricarlo ulteriormente. La cubana apprende da Nicolas che Belen non si trova a Cuba, e pensa che sia morta. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano, inoltre, che Beatriz vorrebbe che Matias rimanga con lei, è cerca di convincerlo, ma il ragazzo non se la sente di fare ciò a Marcela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA