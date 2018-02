Inizia un nuovo giorno all’Isola dei Famosi 2018. Vediamo cosa stanno facendo nelle ultime ore i naufraghi con il nostro daytime di oggi, mercoledì 7 febbraio 2018. I naufraghi dell’Isola Mejor possono godere del fuoco, mentre sull’Isola Peor ci sono ancora dure prove di sopravvivenza: la questione cibo rimane ancora principale, ed i naufraghi soffrono la fame. Il cibo, però, non è l’unica questione che affligge i naufraghi: sono iniziate a sorgere anche se questioni interne di disaccordo. Molti naufraghi polemizzano contro gli atteggiamenti di Cecilia, ma non solo. Scopriamo cosa accade.

Isola dei Famosi 2018, la vita continua tra polemiche e denunce.

All’Isola dei Famosi 2018 Franco Terlizzi non ha parole dolci per Francesca Cipriani. Franco sostiene di essersi fatto male il braccio durante la prova del Mejor per aiutare Francesca, e la definisce in modo per nulla carini. I modi di Franco sono stati molto duri, ed è dovuto intervenire Amaurys, ricordando che in ogni caso la Cipriani è una persona.

Non c’è tregua sull’Isola dei Famosi 2018. Dopo il polverone che ha portato all’abbandono di Francesco Monte, sull’Isola arriva una denuncia da parte dell’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, AIDAA il cui presidente, Lorenzo Croce, ha presentato un esposto alla procura di Milano a carico Giucas Casella e Marco Ferri. I due naufraghi, a quanto si legge, si sono resi protagonisti di inutili maltrattamenti nei confronti degli animali. Giicas Casella ha strappato i tentacoli ad un polipo ancora vivo, mentre Marco Ferri ha tagliato la testa ad un pesce ancora in vita. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

