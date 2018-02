Isola dei Famosi 2018: la conduttrice del reality show di Canale 5, ha ricevuto molte critiche sui social. Durante la terza puntata della diretta de “L’Isola dei Famosi” è stata intervistata Eva Henger che ha spiegato le motivazioni delle sue accuse contro Francesco Monte. In quella occasione Alessia Marcuzzi ha comunicato alla ex naufraga, che Monte aveva deciso di ritirarsi dal reality per tornare in Italia per difendersi. La Henger ha confermato la sua versione rispetto alle sue accuse e ha dichiarato: “Monte ha fatto bene a tornare. Io ho rischiato 12 anni di carcere per il suo gesto“. La conduttrice Alessia Marcuzzi, ha prontamente puntualizzato: “Dalle nostre immagini a noi non risulta ciò che dici. Lui è dovuto tornare per difendersi. Io sono basita dalle tue dichiarazioni. Le tue accuse sono pesanti“.

Lanciata petizione online contro Alessia Marcuzzi.



Tale affermazione fatta da Alessia Marcuzzi, non è passata inosservata sul web e sui social si sono scatenati accesi dibattiti. In molti hanno puntato il dito contro la padrona di casa del reality in quanto ha provato a mettere in difficoltà Eva Henger, come come se avesse voluto farla passare dalla parte del torto dopo le sue accuse nei confronti Francesco Monte.

Le ultime indiscrizioni rivelano che nei confronti della conduttrice Alessia Marcuzzi, sarebbe partita addirittura una petizione online sul sito charge.org che richiede che la conduttrice venga rimossa dalla trasmissione di Canale 5 “Isola dei Famosi”. In tanti stanno firmando questa petizione per richiedere che al suo posto venga chiamata alla conduzione Simona Ventura. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

