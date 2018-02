La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, mercoledì 7 febbraio 2018. Anche oggi andrà in onda una nuova puntata de La prova del cuoco, condotto come sempre da Antonella Clerici. Tante le proposte culinarie preparate dagli chef che animano la trasmissione realizzate in occasione del Carnevale. Prima di scoprire le nuove ricette della puntata de La prova del cuoco di oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, e gli chef che si sfideranno per la squadra del Pomodoro Rosso e per quella del Peperone Verde, ricordiamo alcune di quelle proposte nella puntata di ieri martedì 6 febbraio 2018.

La prova del cuoco, ricordando le ricette di ieri martedì 6 febbraio 2018.

Ieri a La prova del cuoco la Marsetti ha preparato il pane carasau con crosta croccante di parmigiano grattugiato e uovo pochet con il pomodoro, mentre Ricchebono una millefoglie di carciofi con gamberi e rucola. Daniele Persegani ha preparato i dolcetti fritti alla crema di datteri, deliziosi dolcetti fritti ripieni con crema di datteri. Anna Moroni, inviata speciale al Festival di Sanremo 2018, ha proposto la sua personale ricetta delle frappe ossia le chiacchiere di Carnevale. Andrea Mainardi si è cimentato con la ricetta del cavolfiore ripieno di formaggio e prosciutto cotto, un’idea gustosa, facile e veloce da realizzare. Tra poco scopriremo le nuove ricette di oggi mercoledì 7 febbraio 2018 de La prova del cuoco. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

