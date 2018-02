Papa Francesco, l’udienza di oggi, 7 febbraio 2018. Oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, Papa Francesco presenzierà l’Udienza Generale. Prima di scoprire le sue parole odierne, ricordiamo il messaggio che ha diffuso per la Quaresima 2018. Il Papa ha spiegato cosa sono i falsi profeti da cui ci dobbiamo mettere in guardia. Con questo documento, il Papa vuole aiutare a vivere il periodo della Quaresima nel modo migliore per prepararci alla Santa Pasqua. Il Papa indica come intraprendere con zelo il cammino della Quaresima. Matteo, nel suo Vangelo, riporta un’espressione di Gesù: “Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà”. Papa Francesco ci spiega quali sono i falsi profeti. Essi approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. “Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine! Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare”.

Il Papa invita ognuno di noi a non fermarsi all’apparenza, alle sensazioni immediate, ma invita ad ascoltare ciò che può regalarci un’impronta duratura.

Le strade da intraprendere per la Quaresima: le parole di Papa Francesco.

Il Papa parla, poi, dell’importanza della carità. Dobbiamo chiederci quali sono i segnali che ci fanno intuire che l’amore si sta spegnendo, che la carità si sta raffreddando. “Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, “radice di tutti i mali”; ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese”. Il Papa poi fa una profonda riflessione su una terribile situazione di attualità: i veleni buttati nel cielo e nella terra che minacciano ogni giorno gli uomini ed il creato.

Papa Francesco ci indica il cammino da intraprendere durante il tempo di Quaresima per prepararci alla Pasqua. È necessario dedicare più tempo alla preghiera, all’elemosina che ci aiuta a scoprire che siamo fratelli, al digiuno, che toglie forza alla nostra violenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA