La signora che si esibita assieme al gruppo Lo stato Sociale non è passata inosservata agli spettatori del Festival di Sanremo 2018. Durante la prima serata della 68°edizione del Festival di Sanremo, in onda martedi 6 febbraio 2018, in diretta su Rai 1, abbiamo assistito ad una delle esibizioni più divertenti della serata. Si tratta del gruppo “Lo Stato Sociale”, che si sono esibiti con il brano che si intitola “Una vita in vacanza”. Dopo un paio di minuti dall’inizio dell’esecuzione, nel ritornello “Una vita in vacanza /Una vecchia che balla”, è apparsa in scena un’anziana signora che ha prima passeggiato per il palco e poi si è messa a ballare in modo sempre più acrobatico.

Sanremo 2018: chi è “la vecchia che balla” che ha fatto impazzire l’Ariston.

La signora che è stata denominata come “la vecchia che balla” si chiama si chiama Paddy Jones ed ha 83 anni. Nel 2009 ha vinto l’edizione spagnola del programma Tú sí que vales, nel 2014 ha partecipato all’ottava edizione di Britain’s Got Talent e in questi anni ha partecipato ad altri programmi simili. La donna è nata a Stourbridge, in Inghilterra, ed ha iniziato a fare danza fin da quando era bambina. Ed aveva smesso quando aveva vent’anni, quando si sposò, ed ha ricominciato a ballare dopo la morte del marito.

Nella prima puntata del Festival di Sanremo, la Jones si è esibita con lo Stato Social sulle note de “Una vita in vacanza”, infatti, nel ritornello si parla di «una vecchia che balla, niente nuovo che avanza ma tutta la banda che suona e canta». Al termine della canzone un divertito Pierfrancesco Favino ha dichiarato: «Un applauso alle articolazioni della signora».

