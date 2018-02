I nomi dei cantanti in gara, gli ospiti e il programma della terza serata della 68° edizione del Festival di Sanremo. Giovedì 8 febbraio 2018, in diretta dal teatro Ariston, andrà in onda su Rai 1 la terza serata del Festival di Sanremo, condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Nella puntata di giovedi vi sarà l’esibizione di altri 4 cantati della categorie “Nuove Proposte” e si riascolteranno i 10 rimanenti artisti della categoria “Campioni“.

Sanremo 2018: i cantanti in gara nella serata del 8 febbraio 2018.



Tra le nuove proposte si esibiranno Eva con “Cosa ti salverà“, Mudimbi con “Il mago“ Ultimo con “Il ballo delle incertezze”, e Leonardo Monteiro con “Bianca”. Tra i 10 artisti in gara nella categoria “Campioni” rimanenti ci sono: Enzo Avitabile e Peppe Servillo in gara con il brano “Il coraggio di ogni giorno“, Giovanni Caccamo con il brano “Eterno“, Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” e “Luca Barbarossa con “Passame er sale“.

Poi ci saranno Mario Biondi con il brano “Rivederti“, Max Gazzè con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” e Noemi con “Non smettere mai di cercarmi“. Infine, Renzo Rubino in gara con “Custodire”, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con il brano “Il segreto del tempo e The Kolors con Frida (mai, mai, mai).



Sanremo 2018: gli ospiti della terza serata.

Tra gli ospiti nella serata di giovedì 8 febbraio 2018 , ci sarà nei panni dell’amatissimo e simpaticissimo maresciallo Cecchini, Nino Frassica. Sono attesi anche Gino Paoli e Danilo Rea che canteranno in ricordo di Fabrizio De André e del cantautore e pianista Umberto Bindi: insieme a De André, Gino Paoli, Luigi Tenco e Bruno Lauzi, Bindi furono gli esponenti della “scuola genovese” che rinnovò la musica leggera italiana.

