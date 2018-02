I nomi dei cantanti in gara, gli ospiti e il programma della seconda serata della 68° edizione del Festival di Sanremo. Mercoledì 7 febbraio 2018, in diretta dal teatro Ariston, andrà in onda su Rai 1 la seconda serata del Festival di Sanremo, condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Nella puntata di stasera vi sarà l’esibizione dei primi 4 “Nuove Proposte” e si riascolteranno i primi 10 “Campioni“.

Sanremo 2018: i cantanti in gara nella seconda serata.

Tra le nuove proposte si esibiranno Lorenzo Baglioni con il brano “Il congiuntivo”, Giulia Casieri con “Come stai“, Mirkoeilcane con il brano “Stiamo tutti bene” ed Alice Caioli con “Specchi rotti”. Tra i 10 cantanti nella categoria “Campioni” che si esibiriranno nella seconda puntata vi saranno: Annalisa con il brano “Il mondo prima di te”, i Red Canzian con “Ognuno ha il suo racconto”, poi i Decibel con il brano Lettera dal Duca e ancora i Diodato e Roy Paci con “Adesso”.

Ci saranno Elio e le Storie Tese che si esibirerrano con il brano “Arrivedorci“, Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, Ron con il brano “Almeno pensami”, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico con il brano “Imparare ad amarsi”. Ancora Le Vibrazioni in gara con il brano “Così sbagliato“ e Nina Zilli in gara con il brano”Senza appartenere“.

Sanremo 2018: gli ospiti presenti nella seconda serata.

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo, ci saranno come ospiti il gruppo musicale il Volo, che canteranno con Claudio Baglioni il brano “Canzone per te” di Sergio Endrigo, ed il brano “La vita è adesso” di Baglioni. Poi ci sarà il noto conduttore Pippo Baudo, che ha presentato per ben tredici volte il Festival.

Tra gli ospiti anche Biagio Antonacci che duetterà con il direttore artistico, Claudio Baglioni, con il brano “Mille giorni di te e di me”. Poi ancora Sting e Shaggy che faranno un omaggio all’Italia cantando “Muoio per te” di Zucchero. Poi Franca Leosini che sarà protagonista di una gag con Baglioni ed infine Il Mago Forest.

