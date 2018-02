Sanremo 2018: i look di Michelle Hunziker in Alberta Ferretti, tra suggestioni veneziane e Belle Epoque.

Michelle Hunziker appare sul palco dell’Ariston in apertura la seconda serata del 68esimo Festival di Sanremo splendida come un fiore di fucsia… firmato Alberta Ferretti. Tre gli abiti che Michelle indosserà stasera, firmati da Alberta, tra cui un bozzetto pubblicamente divulgato di un abito rosso con una cascata di balze plissettate sullo strascico posteriore. La parure di gioielli sarà di Tiffany&Co, tra cui quella della collezione Victoria.

Sanremo 2018: la prima “apparizione” di Michelle, dama della Belle Epoque Veneziana secondo Alberta Ferretti.

Presentando le quattro nuove proposte della categoria Giovani, i quali si sono esibiti con i loro brani già editi, Michelle è apparsa piena di vita vestita di un colore che trasmette energia e nel contempo romanticismo, femminilità e delicatezza. Il bustino senza spalline e l’ampia gonna di taffettà di seta con “spacco” centrale fanno apparire Michelle come una dama fine Ottocentesca, o addirittura già Belle Epoque veneziana. D’altronde è alla Venezia di quel periodo storico che Alberta Ferretti si è ispirata per la collezione pret-a-porter Autunno Inverno 2017-2018. Impossibile non trovare corrispondenze tra il look di Michelle e quello di Madamoiselle de Gillespie, La Dame de Biarritze, ritratta da Giovanni Boldini, le cui opere costituiscono un’altra fucina d’ispirazione per la Ferretti.

Il secondo outfit della serata: romanticismo in chiffon “targato” Alberta Ferretti.

Michelle incarna lo stile della Ferretti, romantico, delicato e leggero, senza essere stucchevole. Un fluido abito in chiffon con sottogonna color cipria, quasi non abbia nulla indosso a parte il “velo” soprastante decorato con fiori, foglie e rami color ocra, oro, giallo pastello, e verde acqua. Anche per questo secondo outfit è impossibile non trovare corrispondenze con l’abito da sera che ammiriamo nel Ritratto di Madame Blumenthal, ancora di Giovanni Boldini.

