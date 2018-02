Festival di Sanremo 2018: le parole d’amore di Michelle Hunziker al marito Tomaso Trussardi, che non vedeva da due settimane. Il messaggio della conduttrice innamorata ha sciolto l’atmosfera della 68esima edizione del Festival, partito un po’ ingessato con il discorso di Claudio Baglioni.

Una dichiarazione d’amore apre la prima serata di Sanremo 2018! Sguardi innamorati poi in direzione della figlia.

“Permettetemi di salutare mio marito, che non vedo da due settimane. Amore ti amo, sei talmente bello che ti risposerei subito”. Con questa frase Michelle Hunziker ha quasi esordito al Festival di Sanremo. Poi, poco prima del lancio di una canzone ha lasciato il palco per scendere tra il pubblico tra le prime file e ha raggiunto il suo Tomaso: “Prima di ritornare sul palco voglio dare un bacio a mio marito…”e si è chinata a baciare Tomaso Trussardi.

Lo sguardo innamorato però non è solo quello di moglie, ma anche di madre, ed è rivolto alla figlia Aurora Ramazzotti, seduta anche lei in platea. Aurora poco prima dell’inizio della kermesse aveva dedicato a mamma Michelle Hunziker, pochi minuti prima dall’inizio di Sanremo queste parole tramite social: “La tua semplicità, il tuo calore umano, la tua bellezza e non parlo di quella esteriore.. mi rendono sempre più fiera di essere tua figlia”. Ed inoltre in un post su Instagram, con allegata foto che ritrae la mamma seduta appoggiata alla “figlioletta”. Aurora ha anche fatto i suoi auguri a Michelle: “Qui con te in questo giorno speciale. Love you”.

