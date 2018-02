Sanremo 2018, i look della prima serata delle cantanti in gara e di Michelle Hunziker. Il Festival di Sanremo 2018 è iniziato ieri, e, dopo aver parlato della prima serata, delle canzoni in gara e degli ospiti, non può mancare l’attenzione rivolta ai look. Le donne in gara sono soltanto 4, ma sono state tutte elegantissime ed originali. Vera padrona di casa ieri è stata Michelle Hunziker, splendida in abiti Armani. Scopriamo quali sono i look indossati durante la prima serata di ieri, 6 febbraio 2018.

Michelle Hunziker, i look durante la prima serata di Sanremo 2018.

Michelle Hunziker durante la prima serata ha cambiato ben 4 volte l’abito. Il primo outfit scelto è un elegantissimo abito nero a manica lunga con generosa ed audace scollatura a V, che Michelle ha portato con naturalezza e semplicità. Il secondo abito presenta un corpetto gioiello sui toni del grigio che lascia le spalle scoperte ed una gonna nera che scivola morbida lungo il corpo. Il terzo splendido abito della conduttrice è un capo nero, con sottili spalline, tempestato di paillettes e cristalli che donano luminosità all’abito. L’ultimo abito indossato dalla bella Michelle è un prezioso abito color platino che la conduttrice ha indossato portando i capelli raccolti.

Sanremo 2018: i look di Annalisa, Ornella Vanoni, Noemi e Nina Zilli.

Annalisa è stata la prima cantante a rompere il ghiaccio sul palco dell’Ariston, ed ha scelto di indossare un abito nero corto, fresco, con un’ampia scollatura che mette in mostra un tatuaggio al centro del petto. A completare il look sono dei tronchetti bassi e dei gioielli in tinta. Ornella Vanoni è salita sul palco dell’Ariston portando tutta la sua eleganza e raffinatezza, ed ha scelto di indossare un raffinato completo che ricorda quasi un delicato origami bianco con un’originalissima scollatura. Noemi, invece, ha optato per una tuta pantalone in velluto nero abbinata a sandali alti e a particolari dettagli. Nina Zilli ha invece scelto un originalissimo abito bianco che può ricordare un vestito da sposa, ed infatti un utente, sui social, ha scritto: “Quando devi sposarti alle 00.20 ma devi cantare a Sanremo alle 00.15”.

