Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi 7 febbraio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono classico che verrà trasmessa oggi.



Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 7 febbraio 2018.

La puntata inizia con Nicolò, in studio entrano Virginia e Giulia, in onda viene mostrato il dopo puntata in cui il tronista va a trovare Marta dove le chiede di non andarsene; ma la corteggiatrice sembra convinta della sua decisione e critica Virginia, che trova poco sincera nei suoi confronti. Alla fine dichiara che ci penserà. Poi parte esterna di Nicolò e Virginia in una SPA: i due discutono di Marta, poi lui ammette di averla pensata, dopo i complimenti e si baciano. In studio il tronista ammette di essersi accorto che il suo pensiero sta cambiando, ha un forte pensiero per Virginia. Nicolò ha fatto un’altra esterna: sorpresa a Marta, i due sono andati sulla neve. Marta fa ingresso nello studio e confessa di vedere solo attrazione fisica tra Nicolò e Virginia. La corteggiatrice fa sapere di voler rimanere e Virginia scoppia in lacrime. Poi esterna con Giulia che termina con un abbraccio.

Poi si passa a Mariano, per lui entrano Manuela Q., Federica e Manuela K. viene mostrato il recall con le prove richieste dal tronista alle corteggiatrici nella scorsa puntata. Parte esterna con Manuela, che fa un’esibizione di una sensuale car-wash ma poi in auto scoppia a piangere. In studio la corteggiatrice esprime la propria amarezza perché il tronista non l’ha presa sul serio. Si accende una discussione tra i due. Poi esterna con l’altra Manuela, che gli rivela di essere già stata sposata in precedenza. Poi si passa all’esterna con Federica. Poi viene trasmesso il filmato, voluto da Mariano, in cui si rivede l’ex tronista Valentina Dallari.

