Uomini e donne, ultime news. Nuovo litigio tra Gemma Galgani e Tina Cipollari? Martedi, 6 febbraio 2018, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne: nuova lite tra Gemma e Tina?

Tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, come è ben noto, non c’è molta simpatia, e nelle prossime puntate le due donne potrebbero tornare a scontrarsi per il cavaliere Giorgio Manetti. Gemma Galgani ha più volte dichiarato di volerlo riconquistare a tutti i costi, ma Giorgio non sembra intenzionato a tornare con lei. Ma la dama torinese è convinta che la colpa sia di Tina, in quanto tra l’opinionista e Giorgio ci sia un rapporto di stima e di amicizia.

Cosa è accaduto in questa nuova registrazione? La protagonista sarà sicuramente Gemma Galgani che si troverà al centro dello studio per discutere su quello che è accaduto negli ultimi giorni con i suoi corteggiatori. Sarà riuscita a dimenticare Giorgio grazie all’arrivo di un altro uomo o proverà ancora a ballare con Giorgio Manetti? Ci sarà una nuova lite tra Gemma e Tina?

Le dichiarazioni di Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Nelle scorse puntate tra le due donne, nel corso di una lite, sono arrivate quasi alle mani, che Gemma Galgani ha commentato in un’intervista rilasciata a Spy, dove ha dichiarato: “Le aggressioni fisiche e verbali appartengono alla follia. Io sono una persona equilibrata. Non ho paura ma chiedo rispetto da donna a donna per le donne”.

Tina Cipollari, come riportato sul settimanale Vero, ha dichiarato: “Non mi ero sbagliata quando la accusavo di prendere in giro tutti gli altri protagonisti del Trono Over che ha frequentato. Non può aver avvertito nè riscoperto quel sentimento per Giorgio da un momento all’altro, è evidente che covava da tempo qualcosa dentro di sè e che non aveva il coraggio di rivelarlo. Chissà, magari per orgoglio… Ma poi non ha nascosto le sue reali mire“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA