Tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sembra andare tutto a gonfie vele. La bella attrice sembra aver trovato la felicità dopo la fine della relazione con l’ex compagno e padre dei suoi figli Francesco Renga. Tra Ambra e Allegri il feeling è alle stelle, e nelle ultime settimane si è vociferato con insistenza sulla loro decisione di sposarsi: nel corso di una conferenza stampa è stato notato un anello al dito di Massimiliano Allegri, e si è subito pensato che fosse un anello di fidanzamento che lasciava presagire le nozze con Ambra. Ma di nozze, almeno per il momento, ancora non si parla, ed a chiarirlo è lo stesso Allegri.

Massimiliano Allegri rivela la verità delle nozze con Ambra.

Massimiliano Allegri durante la trasmissione 90° minuto ha spiegato come stanno realmente le cose: “L’anello? E’ solo un regalo di Ambra”, ha puntualizzato il tecnico della Juventus. E ha aggiunto: “Non abbiamo in programma di sposarci…”. Questa del matrimonio tra Ambra e Allegri non è l’unica notizia falsa che circola in rete: nelle scorse settimane si vociferava anche di una possibile gravidanza di Ambra, ma anche qui è arrivata la smentita. Ambra e Allegri sono felici ed innamorati (l’attrice qualche giorno fa ha invitato il suo compagno a casa dei genitori con i quali lui sembra essere già in ottimi rapporti), ma per il momento vogliono soltanto godersi questo nuovo amore.

