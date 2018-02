Il look di Caterina Balivo a Detto Fatto oggi, 8 febbraio 2018. Detto Fatto torna oggi, giovedì 8 febbraio 2018, con una nuova puntata in diretta per commentare il Festival di Sanremo. Ieri sera in tv abbiamo visto la seconda serata del Festival e Caterina commenta il look dei protagonisti insieme a Giovanni Ciacci. Detto Fatto accoglie in studio tanti ospiti per parlare del Festival, ed inoltre Giampaolo Gambi è in diretta da Sanremo.

Ospiti in studio oggi sono Jacopo Tonelli, Jo Squillo Diego Passoni e la bella e brava cantante con diversi Sanremo alle spalle, Syria. Caterina Balivo conduce questa nuova speciale puntata con un look molto colorato con blusa blu scintillante e gonna fantasia sui toni del rosa con dettagli bianchi, neri e gialli.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 8 febbraio 2018: cucina, moda ed i commenti sul Festival di Sanremo.

A Detto Fatto non si parla solo del Festival: non possono mancare i seguitissimi ed apprezzatissimi tutorial cucina. Oggi Ilario Vinciguerra propone delle tagliatelle verdi fatte in casa realizzate impastando farina, uova e basilico frullato. Le tagliatelle sono condite con calamari, pomodori essiccati, mozzarella di bufala, nero di seppia e pinoli. Oggi a Detto Fatto la giuria dei buyer composta da Mario dell’Oglio, Giordano Ollari e Jacopo Tonelli dove giudicare gli abiti da sera di uno stilista emergente. La collezione da valutare si chiama Les Femmes: si tratta di bellissimi abiti dal leggero gusto retrò proposti in diversi colori. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

