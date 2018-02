Eva Henger, dopo le accuse a Francesco Monte ha conquistato il tapiro d’oro di Striscia la notizia. Alla consegna del tapiro d’oro di Striscia la notizia, a Eva Henger per il caso di droga scoppiato nel reality Isola dei Famosi ha confermato tutte le accuse fatte. Nel corso della seconda puntata del reality Isola dei Famosi, trasmessa lunedì 29 gennaio 2018, Eva Henger aveva dichiarato di aver visto Francesco Monte fumare una canna, e con lui altre persone di cui però non ha voluto dichiarare i nomi.

Eva Henger fa nuove dichiarazioni sul caso “drogra” sull’Isola dei Famosi.

L’inviato di Striscia la notizia, Staffelli, alla consegna del tapiro d’oro ha chiesto alla Henger di fare i nomi di chi ha fumato con Francesco Monte. Eva Henger ha replicato: “La clausola del contratto stabilisce che viola il regolamento chi introduce sostanze stupefacenti, non chi le fuma. Monte ha portato la marijuana e gli altri l’hanno fumata. Io no”. La Henger ha poi dichiarato: «Dice Francesco che ha fatto uno spinello, però è durato quattro giorni questo spinello. Il fumo ha fatto male anche a me che l’ho respirato per quattro giorni… A un certo punto non ho capito più niente, per questo ho detto quello che ho detto. Non sono stata la sola. Oltre a me si sono lamentate tante persone, ma nessuno è stato ascoltato». La Henger ha escluso tra coloro che avrebbero fumato, Stefano De Martino, Amurys Perez l’atleta era fra i naufraghi che si erano lamentati con la produzione e Nadia Rinaldi.

Nel corso della stessa puntata di Striscia la notizia è andata in onda, l’intervista a Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, dove ha dichiarato: «Grazie al vostro intervento Eva ha potuto parlare con il legale. Vorrei però sapere perché Magnolia in una lettera ha chiesto a Eva di prepararsi ad abbassare i toni nella puntata di ieri. Inoltre, ho chiesto a mia moglie perché ha detto quelle cose in diretta. Lei mi ha risposto che in una riunione con otto ragazzi dell’Isola, dopo aver già esposto ripetutamente il problema in settimana, il capo progetto le ha detto di andare in trasmissione a dirlo, altrimenti avrebbe potuto dirlo lunedì in studio… In pratica il capo progetto ha accennato al fatto che sarebbe stata eliminata».

