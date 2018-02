Francesco Monte ha rifiutato l’invito della redazione Isola dei Famosi. L’ex tronista, Francesco Monte, ha abbandonato il reality l’isola dei famosi, dopo le accuse “di droga” che gli sono state rivolte da Eva Henger. Nella puntata del 13 febbraio 2018, l’ex naufrago, sarebbe dovuto essere presente in studio per raccontare la sua versione sull’accaduto, come aveva avuto modo di farlo Eva Henger. Monte non sarà dunque presente in studio, martedì, 13 febbraio, nè durante le dirette delle puntate successive.

Francesco Monte, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, ha scritto che non sarà presente alla prossima puntata dell’Isola dei Famosi. L’ex naufrago, ha scritto il seguente post: “Ringrazio la produzione dell’Isola dei Famosi per avermi invitato nella prossima puntata, nonostante io abbia abbandonato il gioco. Mi trovo però a dover declinare l’invito, dato che sono rientrato immaginando che sarei stato sottoposto a un pesante attacco mediatico e a questo mi sto declinando. (Anche su consiglio dei miei legali) ho deciso di evitare tutte quelle situazioni o programmi che prevedano la presenza contemporanea mia e della persona che mi ha accusato e per giunta non sarebbe mia volontà creare alterazioni al normale svolgimento della puntata”.

Ed ha poi aggiunto Francesco Monte, nello stesso post: “Come ho già scritto, chi si aspetta da me un gioco al massacro con proclami o controaccuse rimarrà deluso. Approfitto per salutare Alessia, Mara, Daniele e abbracciare tutti gli isolani”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

