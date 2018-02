Un nuovo giorno ha inizio sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade ai naufraghi con il nostro daytime dell’8 febbraio 2018. Sull’Isola dei Famosi sono ancora tanti i malumori. Durante la puntata di lunedì, Amaurys ha accusato Francesca Cipriani di aver parlato male di loro nonostante l’avessero aiutata anche quando è svenuta. A Francesca queste dichiarazioni non sono andate giù, e sull’Isola, in confessionale, ha dichiarato di esigere delle scuse da Amaurys. Per rilassarsi, Francesca decidere di prendere un po’ di sole con Paola, finché non arriva l’ora del pranzo. I naufraghi dell’Isola Mejor hanno il fuoco, e possono preparare un ottimo piatto di riso con aglio. Anche Francesca si rende utile, e prova ad aprire un cocco.

Jonathan Kashanian si dedica alla pesca E, dopo aver costruito un amo, va in cerca di paguri che, però, non si trovano: Marco non ne ha lasciato nemmeno uno. Jonathan chiede al gruppo di aiutarlo a trovare altri paguri.

Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018: la situazione sull’Isola Peor.

Sull’isola Peor i naufraghi si danno da fare e lavorano molto. C’è chi lavora per proteggere il fuoco, chi si impegna a riparare la capanna, chi pesca. Alessia Mancini è la più attiva e dirige il gruppo, e Cecilia Capriotti apprezza lo spirito d’iniziativa che aleggia su quest’Isola. Cecilia si rammarica della nomination; sa di non avere nemici sull’Isola: l’unico con cui sa di non essere compatibile è Filippo. Simone ed Elena si dedicano alla pesca, e Simone appare molto affascinato dalla bella naufraga, e le regala una stella marina. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

