Gli ospiti e i cantanti in gara della terza serata della 68° edizione del Festival di Sanremo. Giovedì 8 febbraio 2018, in diretta dal teatro Ariston, andrà in onda su Rai 1 la terza serata del Festival di Sanremo 2018, condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Nella puntata di giovedì vi sarà l’esibizione di altre 4 “Nuove Proposte” e si riascolteranno i 10 rimanenti artisti della categoria “Campioni“.

Gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo.

Tra gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo ci saranno i Negramaro, con il brano “La prima volta” e poi ci sarà un duetto inedito tra Giuliano Sangiorgi e Claudio Baglioni sulle note del brano “Poster“.

Per il filone dedicato ai grandi della storia della musica italiana, arriveranno sul palco dell’Ariston Gino Paoli e Danilo Rea con l’omaggio a Umberto Bindi e a Fabrizio de André. E poi ancora James Taylor, leggenda della musica americana, che si esibirà all’Ariston con due minuti di Rigoletto, La donna è mobile e un duetto con Giorgia sulle note del brano “You’ve got a friend“. Continuerà la gara con le altre quattro proposte e i 10 dei 20 big in gara.

Sanremo 2018: i cantanti in gara nella serata del 8 febbraio 2018.

Tra le nuove proposte si esibiranno Eva con “Cosa ti salverà“, Mudimbi con “Il mago“ Ultimo con “Il ballo delle incertezze”, e Leonardo Monteiro con “Bianca”. Tra i 10 artisti in gara nella categoria “Campioni” rimanenti ci sono: Enzo Avitabile e Peppe Servillo in gara con il brano “Il coraggio di ogni giorno“, Giovanni Caccamo con il brano “Eterno“, Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” e “Luca Barbarossa con “Passame er sale“.

Poi ci saranno Mario Biondi con il brano “Rivederti“, Max Gazzè con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” e Noemi con “Non smettere mai di cercarmi“. Infine, Renzo Rubino in gara con “Custodire”, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con il brano “Il segreto del tempo e The Kolors con Frida (mai, mai, mai).

