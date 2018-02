Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi, giovedi 8 febbraio 2018 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono over che verrà trasmessa oggi.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 8 febbraio 2018.

La puntata comincia con la gag tra Domenico e Tina. Poi parte il recall della scorsa puntata. Dopo nello studio fa ingresso Gemma e Giorgio si accomoda di fronte a lei. La dama ha sofferto per delle dichiarazioni del cavaliere in un’intervista riguardante il libro che ha pubblicato. Gemma dichiara di essere rimasta sorpresa dal fatto che Giorgio in un’intervista avesse ammesso di essere innamorato di lei. Per Gemma la colpa dell’atteggiamento di Giorgio in studio è dato dall’influenza di Tina. Giorgio nega di aver detto di essere innamorato e dice che Tina non c’entra niente. Poi ballano e provano a chiarirsi.

Poi al centro si siede Benino che dichiara di aver conosciuto Gloria, con la quale ha ballato, inoltre ha trascorso mezza giornata insieme e si sentono telefonicamente. Poi Gloria entra nello studio ma in realtà il suo nome è Clara: i due hanno parlato di andare a vivere insieme. Benino quindi comunica di aver deciso di lasciare il programma con Clara. Poi al centro si accomodano Grazia, Rita e Lucy. Inizia il recall della scorsa volta che vede protagoniste le prime due con Marco A. Grazia dichiara di averlo bloccato sul telefono perché si è sentita presa in giro. Marco l’ha richiamata con un numero sconosciuto per chiederle scusa, ma comunica di voler continuare a conoscere Rita. Grazia ha deciso di chiudere con lui, che poi è uscito con Rita. Con Rita scatta un bacio, ma il cavaliere uscirà anche con Lucy. Maria De Filippi dice che Rita uscirà con Salvatore, che le chiede chiarimenti sul bacio.

