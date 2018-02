Amnistia e carceri, le ultime news ad oggi, 9 febbraio 2018: la situazione nel carcere di Livorno. Il Garante regionale dei detenuti della Toscana, Franco Corleone, ha effettuato, nei giorni scorsi, una visita al carcere di Livorno. Qui, con profonda amarezza, ha constatato che i problemi riscontrati durante una precedente visita non sono stati risolti. Anzitutto, nella sezione d’alta sicurezza dovrebbero esserci due detenuti per ogni cella, come previsto in accordo con il dipartimento di amministrazione penitenziaria, invece qui ci sono tre detenuti per cella. Le cucine non sono mai state messe in funzione e le docce del reparto giallo sono state chiuse. I problemi non riguardano solo i detenuti, ma anche il personale di polizia penitenziaria, i cui alloggi sono pericolanti e quindi inutilizzabili.

Le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi, 9 febbraio 2018: la lettera di protesta dei detenuti ad Agrigento.

I detenuti del carcere di Agrigento hanno scritto una lettera al Ministero di Grazia e Giustizia per protestare della precaria situazione in cui sono costretti a convivere: essi mangiano solo cibi precotti, come ad esempio wurstel, bevono acqua maleodorante, possono fare solo una doccia fredda non molto spesso e ricevono in ritardo la corrispondenza. Altra pecca riguarda il corso di studi istituito all’interno della struttura: si possono svolgere solo studi dell’indirizzo alberghiero. La struttura carceraria, inoltre, necessita di urgenti interventi di manutenzione, in quanto vi sono delle infiltrazioni d’acqua che provocano muffe e umidità. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.

