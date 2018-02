Anticipazioni Beautiful, tutte le trame delle puntate di venerdì 9 e sabato 10 febbraio 2018 – «Un proiettile per Quinn!» – Eccoci ancora a scoprire la trama di una coppia di puntate della soap californiana – ambientata nella mitica Los Angeles – a proposito della quale scopriamo – attraverso le trame e le anticipazioni di Beautiful – che il proiettile che ha quasi colpito Quinn è stato sparato dalla casa di Katie e questo mette in allarme tutti, soprattutto Eric, il quale è convinto che a sparare sia stata Sheila. Così chiama immediatamente il tenente Baker.

Le nuove Anticipazioni di Beautiful: venerdì 9 e sabato 10 febbraio 2018 – «In prigione, Sheila!»

Le anticipazioni di The Bold and The Beautiful ci rivelano che Sheila, su denuncia di Eric viene arrestata e interrogata dal tenente Baker, con l’accusa di aver sparato a Quinn Fuller. La donna si professa innocente e prega Eric di credere che ora è diventata una persona diversa. Nel frattempo Quinn è a casa con Ridge e pensa di essere al sicuro. Ma, non appena Ridge se ne va, il misterioso attentatore la inquadra di nuovo nel suo mirino e le spara un colpo. Che ne sarà della gioielliera? Per saperlo continuate a seguire le nostre anticipazioni e news di Beautiful!

