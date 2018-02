Anticipazioni di Una vita, tutte le trame delle puntate di venerdì 9 e lunedì 11 febbraio 2018. Eccoci ancora insieme a scoprire la trama di una nuova coppia di puntate della soap spagnola – ambientata nel mitico e immaginario ‘barrio’ madrileno di Acacias – a proposito della quale scopriamo – attraverso le trame e le anticipazioni di Una vita – che Víctor si ritrova con l’acqua alla gola per il troppo lavoro.

Le ultime Anticipazioni di Una vita, tutte le trame delle puntate di venerdì 9 e lunedì 11 febbraio 2018 – «La confessione di Cayetana».

Frattanto le anticipazioni di UPASna vita – Acacias 38 ci mostrano che un uomo di nome Julio vede che Victor è in difficoltà e si presenta da María Luisa chiedendo lavoro. La ragazza coglie la palla al balzo e lo assume come cameriere insieme ad altri due uomini per il banchetto del colonnello. Cayetana confessa a Teresa che ha la sensazione di conoscerla da molto tempo. Il suo atteggiamento nei confronti dell’amica è molto strano e le dice che vuole averla solo per sé.

Le nuove Anticipazioni di Una vita: venerdì 9 e lunedì 11 febbraio 2018 – «Passioni incrociate!»

Secondo le anticipazioni di Una vita, Teresa, turbata dal ricordo di Mauro, rifiuta le avance di Fernando. Intanto, le attenzioni morbose di Cayetana verso di lei si fanno più ardite: arriva addirittura a baciarla sulla bocca. Huertas e Felipe si incontrano nel loro vecchio nido. L’avvocato ribadisce che tra loro è finita, lei ne sminuisce la virilità e lui, ferito nell’orgoglio, se la porta a letto, mancando di presentarsi alla festa dei Valverde. Qui Celia rivede Cruz e l’attrazione fra i due è palpabile.

