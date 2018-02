Il Look di Caterina Balivo a Detto Fatto oggi, 9 febbraio 2018. Detto Fatto torna oggi, venerdì 9 febbraio 2018, con l’ultima puntata sanremese: domani ci sarà la finale del Festival della Canzone italiana, e questa sarà l’ultima puntata in collegamento diretto di Detto Fatto con la città dei fiori. La puntata odierna è trasmessa in diretta per dare la possibilità ai telespettatori di interagire con Caterina ed i suoi tutor. La domanda che oggi viene posta è: quale delle canzoni di Sanremo preferite?

Per la puntata di Detto Fatto di oggi, venerdì 9 febbraio 2018, Caterina ha deciso di indossare un outfit molto grazioso: si tratta di un abito rosso al ginocchio con gonna leggermente plissettata e con cravattino nero e maniche con velate trasparenze.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, venerdì 9 febbraio 2018: i commenti sul Festival di Sanremo.

Detto Fatto chiude la settimana sanremese ospitando in studio per commentare il Festival Marco Carta, Tony Maiello, La Vale Deejay e Jacopo Tonelli. Caterina chiede un commento ai sui ospiti sul Festival: a La Vale piace, a Tonelli un po’ meno (dice che non succede nulla), per Marco Carta è classico. Gianpaolo Gambi, in collegamento dal red carpet del Teatro Ariston, intervista oggi Le Vibrazioni. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

