Le sorelle Parodi, Cristina e Benedetta, lasciano “Domenica In”: a sostituirle nella conduzione Antonella Clerici! “L’avventura delle sorelle Cristina e Benedetta Parodi alla guida di “Domenica In” non avrà un seguito nella prossima stagione televisiva – fa sapere il settimanale “Chi” nelle “Chicche di gossip”. Al timone della domenica di Raiuno si prepara ad arrivare un volto amatissimo dagli italiani: Antonella Clerici”. Lascia “Domenica In” anche uno degli autori del programma, Chicco Sfondrini, che ha lasciato le sorelle Parodi per volare a “The Voice” su Rai Due.

Antonella Clerici lascerebbe quindi La prova del cuoco per passare il testimone a Elisa Isoardi: “E chi prenderà il posto della Clerici a “La prova del cuoco”? Elisa Isoardi, fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini, scalda i motori per realizzare il proprio sogno e condurre il programma del mezzogiorno in famiglia di Raiuno”. Si legge sempre su Chi.

Nel frattempo, però, la corrente edizione di Domenica In deve fare i conti con un’altra emergenza: ancora la rivista diretta da Alfonso Signorini rivela che Riccardo Sfondrini, meglio noto come Chicco e autore di punta del programma (nonché storico collaboratore di Maria De Filippi nelle prime edizioni di Amici) “ha lasciato le sorelle Parodi per volare a The Voice su Raidue”. Il talent show musicale è infatti prossimo al ritorno sul piccolo schermo dopo la pausa presa nel 2017 con un cast di conduttore e giudici completamente rinnovato, eccezion fatta per il ritorno di J-Ax.

