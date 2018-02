Guida tv completa di venerdì 9 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda la quarta serata del Festival di Sanremo. Stasera i Big in gara proporranno delle nuove interpretazioni delle proprie canzoni e verranno affiancati da altri artisti, per delle esibizioni magiche e particolari. Stasera sarà la serata delle Nuove Proposte: ascolteremo le loro canzoni e, in chiusura, verrà proclamato il vincitore della categoria Giovani.

Su Rai 2 andrà in onda il film Il pianeta delle scimmie. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda Il giovane favoloso, film che parla delle vita di Giacomo Leopardi. In una casa piena di libri, a Recanati, Giacomo ha come unico svago la lettura e lo studio. Disperatamente alla ricerca di un contatto con gli altri, a 24 anni Leopardi finalmente lascia la sua casa natale e si trasferisce prima a Firenze con l’amico Ranieri, dove si invaghisce della bella Fanny. Ranieri lo convince a trasferirsi a Napoli. Qui tutto sembra assumere una luce nuova per il poeta, fino a quando scoppia il colera.

Guida tv di questa sera venerdì 9 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 9 febbraio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro torna la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, Quarto grado. Su Canale 5 vedremo il film con Cameron Diaz e Kate Winslet L’amore non va in vacanza. Amanda vive a Los Angeles dove è il capo di una società che realizza trailer cinematografici. La sua vita professionale va a gonfie vele mentre la sfera privata è un disastro. Iris è una giornalista inglese che si innamora sempre delle persone sbagliate. L’ennesima delusione sentimentale spingerà le due donne a scambiarsi l’abitazione per le vacanze.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film The mask – Da zero a mito. Stasera La7 trasmetterà invece il programma Propaganda Live.

