Un altro giorno inizia sull’Isola dei Famosi 2018. Vediamo cosa accade con il nostro daytime di oggi, venerdì 9 febbraio 2018. I naufraghi hanno affrontato una nuova prova ricompensa che vedrà protagonisti i Mejor contro i Peor. Prima di cimentarsi nella prova, Amaurys Pérez ha chiesto scusa a Francesca Cipriani per le dure parole avute durante la puntata di lunedì. I due, rappacificati, si sono abbracciati. Francesca ha ricevuto anche le scuse di Franco Terlizzi.

Per la prova ricompensa, i naufraghi hanno dovuto cercare di abbattere il muro della squadra avversaria, e poi, una volta abbattuto il muro, si sono dovuti buttare in acqua per recuperare i mattoni utili a ricostruire il proprio muro. I naufraghi hanno dovuto, poi, ricostruire il muro seguendo delle indicazioni. A vincere sono i Mejor, che hanno come premio una maschera da sub. I naufraghi sembrano tutti contenti del premio tranne Francesca, che sbotta, dicendo che avrebbe preferito delle polpette.

Lo sfogo di Francesca Cipriani: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 9 febbraio 2018.

Ultimata la prova ricompensa, i naufraghi tornano sulle rispettive isole. Francesca racconta alle amiche delle scuse ricevute da Amaurys e Franco, e poi la Cipriani si lascia andare a confidenze intime e a riflessioni. Francesca confida che in tanti l’hanno definita brutta, e che da ragazzina ha sofferto di bullismo, ed ancora oggi, a 33 anni, si porta dentro quel dolore che le ha portato una grande sfiducia nel genere umano.

Sull’Isola Peor, invece, Elena Morali è triste. Non riesce a pensare alla sconfitta della sua squadra nella prova ricompensa, e pensa che sia stata anche colpa sua perché sente di non aver dato il massimo. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

