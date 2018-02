Eva Henger ha fatto nuove accuse a Francesco Monte in un fuorionda trasmesso da Striscia la notizia. Non sembra placarsi, il caso scoppiato sull’Isola dei Famosi, durante la seconda puntata in diretta su Canale 5. La Henger aveva accusato Francesco Monte di aver consumato sostanze stupefacenti prima dell’inizio del reality. In un fuorionda trasmesso dal programma satirico, Striscia la Notizia, Eva Henger ha rivolto delle nuove accuse nei confronti di Francesco Monte.

Le nuove accuse di Eva Henger a Francesco Monte in un fuorionda a Striscia la notizia.

Eva Henger, è ritornata sulla questione droga scoppiato sull’Isola dei famosi. Il programma satirico di canale 5, Striscia la notizia ha trasmesso un “fuorionda” in cui viene mostrata la Henger che racconta la sua versione dei fatti all’inviato Max Laudadio. Ricordiamo, per contratto lei non può rilasciare dichiarazioni ma la troupe di Striscia ha registrato un colloquio di alcuni minuti in fuorionda, che poi hanno trasmesso.

Nel fuorionda, la Henger, ha dichiarato che Monte appena sceso dall’aereo avrebbe chiesto marijuana al conducente del pullman, che lo ha respinto in quanto in Honduras è previsto il carcere anche per l’uso personale di stupefacenti. Poi aggiunge la Henger: “In albergo lascia le valigie e va dai facchini a chiedere dove può trovare marijuana. Io l’ho guardato e gli ho detto ‘Ma sei impazzito?’“. Alla fine è arrivata la droga: una cessione vista da 17 persone fra concorrenti e staff, sempre secondo il racconto di Eva Henger. Francesco Monte avrebbe fumato marijuana più di tutti, per quattro giorni, ma per la Henger anche altri l’hanno fumata. Nel video l’audio è stato coperto, quando la Henger fa i nomi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

