Isola dei Famosi 2018, le ultime news. Le confessioni di Francesca Cipriani a Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto. Francesca Cipriani durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi è spesso stata attaccata e criticata, per l’abuso di chirurgia estetica. Francesca, durante il day time dell’Isola, si è lasciata andare a un lungo sfogo con le compagne di avventura Rosa Perrotta e Paola di Benedetto. Scopriamo insieme le confessioni della Cipriani.

Isola dei famosi 2018: le dichiarazioni di Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani, in lacrime e con tristezza, si è sfogata e si è lasciata andare in una confessione. La ragazza ha raccontato di essere stata vittima di bullismo quando aveva dodici anni. La Cipriani ha dochiarato: “Mi dicevano sei brutta, fai schifo“. Poi ha aggiunto: “Sono stati gli anni più brutti della mia vita. Mi hanno distrutta“. Infine ha concluso il suo sfogo raccontando: “Mi fa male anche quando mi dicono che sono una cretina. Perché io mi vedo ancora con gli occhi di quando avevo 12 anni”.

La Cipriani parlando con le altre due naufraghe Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto ha dichiarato: “Oggi Amaurys mi ha chiesto scusa guardandomi negli occhi e lo ha fatto anche Franco. Sono stata il capro espiatorio però apprezzo il fatto che se ne siano resi conto e mi hanno fatto le scuse. Non so se sono vere o per il gioco. Il problema è che nella vita non smetti mai di conoscere le persone quando pensi di averla capita, ti arriva la sprangata”.

Poi ha aggiunto: “Mi hanno detto talmente tante volte sei brutta, fai schifo, sei un mostro che ogni giorno piangevo. Mi hanno massacrato, massacrato. Io non mi vedo bene, potrei andare molto molto meglio anche per dare uno schiaffo morale a tutti quelli che mi hanno fatto del male. Quando mi guardo ancora non riesco a cancellare la vecchia immagine, è una cosa strana. E gli uomini che ho avuto non mi hanno sicuramente aiutata, non mi hanno fatto stare bene”. Paola per consolarla le dice: “Deve arrivare un punto della tua vita dove immagazzini e metti da parte. Chiudi e vai avanti. Devi comprendere che tutto parte e finisce nella tua mente”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

