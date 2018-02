Tutti i look della terza serata della 68°edizione del Festival di Sanremo. Ieri, giovedì 8 febbraio 2018, è andata in onda su Rai 1, la terza serata del Festival di Sanremo. La conduttrice, Michelle Hunziker ha indossato le creazioni fatte su misura da Trussardi.

I look di Michelle Hunziker della terza serata del Festival di Sanremo 2018.

Il primo abito indossato da Michelle Hunziker è stato un abito blu notte firmato Trussardi e con un acconciatura chignon laterale Il secondo abito, in tessuto mikado, con giacca nera dalle spalline pronunciate e rigide ed una gonna bianca dalla lunga coda, con cintura brillante. Il terzo outfit è stato in rosa: un lungo abito rosa confetto con cristalli tono su tono in vita che ha lasciato la schiena nuda.

I look di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

ll conduttore e direttore Artistico, Claudio Baglioni, è salito sul palco dell’Ariston con una giacca dal colletto alla coreana e bottoni bronzo portata aperta su camicia bianca e pantaloni. Poi ha indossato uno smoking nero con revers a scialle e bottone singolo di satin firmato Ermanno Scervino, indossato con una camicia bianca a pieghe, gilet e cravatta slim nera. Poi il terzo look è stato in total black.

Pierfrancesco Favino, dopo gli abiti Armani della prima serata e quelli in velluto firmato Ferragamo della seconda puntata, ha indossato Ermenegildo Zegna. Ed è salito sul palco con uno smoking nero dalla giacca con revers a scialle in satin lucido e pantaloni con le classiche bande laterali, con scarpe nere in pelle.

I look delle “Nuove proposte”.

Il rapper Mudimbi, ha indossato un abito bordeaux e con fantasia tono su tono di Carlo Pignatelli, dove è stato abbinato una camicia nera, scarpe vernice e gilet. Poi la giovane cantante Eva ha indossato una creazione della stilista Francesca Piccini, un abito lungo dal maxi spacco frontale e con scollatura. Invece, il cantante Ultimo ha indossato un dolce vita nero, jeans skinny e Vans ai piedi. Infine Leonardo Monteiro ha scelto un abito con tessuto lucido e con una fantasia floreale ricamata indossato su camicia bianca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA