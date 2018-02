Sanremo 2018, il racconto della terza serata. La terza serata è iniziata con il conduttore e direttore artistico, Claudio Baglioni, che ha cantato il brano “Via”. Dopo, la sua esibizione, è arrivato il momento del secondo gruppo delle “Nuove proposte“: Mudimbi con il brano “Il Mago”, Eva con “Cosa ti salverà”, Ultimo con “Il ballo delle incertezze” e Leonardo Monteiro con “Bianca”. Al termine delle 4 esibizioni, è giunto il momento della classifica della giuria demoscopica che ha cosi votato: al quarto posto Leonardo Monteiro, terza Eva, secondo Ultimo e primo Mudimbi.

La terza serata del Festival di Sanremo 2018: i 10 big in gara.

E’ il momento dell’esibizione dei 10 big in gara che non si sono esibiti nella terza serata del Festival di Sanremo. Si sono esibiti sul palco dell’Aristono in questo ordine: Giovanni Caccamo con “Eterno”, Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza”, Luca Barbarossa con “Passame er sale”, Enzo Avitabile con Peppe Servillo con “Il coraggio di ogni giorno”, Max Gazzè con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Il segreto del tempo, Ermal Meta e Fabrizio Moro “Non mi avete fatto niente”, Noemi con “Non smettere mai di cercarmi”, The Kolors con “Frida (Mai mai mai)” e Mario Biondi con “Rivederti”.

Gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2018.

A grande sorpresa, tra il pubblico, viene inquadrata l’attrice comica Virginia Raffaele, già stata conduttrice del Festival di Sanremo del 2016. Claudio Baglioni la ha invitata a salire sul palco e i due hanno duettato in un divertente numero con le imitazioni. Poi è arrivato il momento del primo super-ospite della serata, i Negramaro, con un’esibizione del nuovo singolo “La prima volta” e con uno meraviglioso duetto tra Giuliano Sangiorgi e Claudio Baglioni sulle note di Poster. Il primo ospite internazionale è stato James Taylor, che si è esibito con La donna è mobile, Fire and rain e You’ve got a friend in duetto con Giorgia. Poi arrivano sul palco Gino Paoli e Danilo Rea che con Baglioni, fanno un tributo alla memoria di Umberto Bindi. Nino Frassica, Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi. Tra gli ospiti anche Nino Frassica, Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi.

