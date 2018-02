Terza classifica parziale della 68°edizione del Festival di Sanremo. Giovedi 8 febbraio 2018, è andata in onda su Rai 1 la terza serata del Festival di Sanremo, condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Nel corso della serata si sono esibiti gli altri 4 cantanti in gara per le “Nuove proposte” e gli altri rimanenti 10 artisti dei 20 in gara per la categoria “Campioni“.

Sanremo 2018: la classifica della terza serata.

La classifica è parziale, perchè è basata attraverso un sistema basato per il 40% del televoto, per il 30% del giudizio dei membri della giuria della sala stampa e per il 30% della giuria demoscopica, composta da 300 fruitori della musica scelti per rappresentare la popolazione italiana. La classifica è stata divisa in tre categorie associate a un colore: blu per quelli più votati, giallo per quelli intermedi e rosso per quelli meno votati.

Sanremo 2018: la classifica blu, giallo e rosso.

Nella Classifica blu, ovvero quelli che hanno ottenuto più voti ci sono: Max Gazzé con il brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente” e Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza”. Invece nella Classifica gialla, ovvero quella intermedia, ci sono: Enzo Avitabile e Beppe Servillo con “Il coraggio di ogni giorno”, Luca Barbarossa con il brano “Passame er sale” e i The Kolors con “Frida”. Infine, nella Classifica Rossa, ovvero quelli che hanno ottenuto meno voti, ci sono: Noemi con il brano “Non smettere mai di cercarmi”, Giovanni Caccamo con “Eterno”, Mario Biondi con “Rivederti” e Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con “Il segreto del tempo”.

