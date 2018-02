La diretta della quarta serata di Sanremo 2018 di venerdì 9 febbraio 2018. Ha inizio la quarta serata del Festival di Sanremo 2018, il Festival dei record: la kermesse targata Baglioni convince, e ha realizzato, nelle prime tre serate, incredibili risultati in termini di share. Durante la prima serata si è raggiunto il 52% di share, per la seconda serata il 47 e per la terza serata di ieri il 51,6%. Ad aprire la serata sono, stasera, Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino che propongono una nuova, simpatica interpretazione della sigla del famosissimo cartone Heidi. I cartoni sono tra i protagonisti di questo Sanremo 2018: la seconda serata è stata aperta con Michelle che cantava alcune strofe di Biancaneve ed i sette nani e Baglioni che interpretava… Il pozzo.

La gara delle Nuove Proposte a Sanremo 2018.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2018 vede al centro dell’attenzione i giovani: tutti e 8 i finalisti si esibiranno sul palco dell’Ariston e, alla fine della serata, verrà decretato il vincitore della categoria Nuove Proposte di questo Sanremo 2018. A rompere il ghiaccio stasera è Leonardo Monteiro che canta Bianca. Seguono Mirkoeilcane con Stiamo tutti bene, Alice Caioli con Specchi rotti, Ultimo con Il ballo delle incertezze e Giulia Casieri con Come stai. Proseguono le esibizioni gli ultimi giovani: Mudimbi canta Il Mago, Eva Pevarello con Cosa ti salverà, Lorenzo Baglioni con Il congiuntivo.

I duetti dei Big a Sanremo 2018: la diretta di stasera.

Inizia la serata dei duetti per i Big. Il primo ad esibirsi sul palco è Renzo Rubino che canta la sua Custodire con Serena Rossi, bravissima attrice che si è rivelata anche un’ottima cantante nonché presentatrice: nello scorso settembre, Serena ha sostituito Caterina Balivo nella conduzione di Detto Fatto. “È stato magico, grazie”, ha detto Serena alla fine dell’esibizione. Le Vibrazioni cantano con Skin: l’arrangiamento è perfettamente riuscito, la canzone ha un grandissimo tocco in più. Sanremo’s flowers per Skin. Noemi canta con una grande artista della musica italiana: Paola Turci. Noemi è al piano, Paola alla chitarra, e regalano un duetto emozionante, da brividi. Siparietto tra Claudio Baglioni e Beppe Vessicchio: il conduttore accusa il maestro di aver cambiato degli arrangiamenti, e Vessicchio accusa Claudio di essere un dittatore. Per tutta risposta, Baglioni rompe la bacchetta a Vessicchio.

Sanremo 2018 continua con Mario Biondi che duetta con Daniel Jobim e Ana Carolina, e regalano delle calde atmosfere brasiliane. Annalisa canta con Michele Bravi, e le sue voci si intersecano alla perfezione. Lo stato sociale canta con Paolo Rossi ed il piccolo coro dell’Antoniano.

Al Festival di Sanremo 2018 arriva una grandissima fuoriclasse italiana, una vera rocker che è entrata nei miti immortali della musica italiana: Gianna Nannini. La cantante toscana ha cantato uno dei suoi successo, Favoloso, e poi ha duettato con Baglioni, cantando Amore bello. Standing ovation per Gianna, che, alla fine dell’esibizione, ha abbracciato forte Claudio.

La gara dei Big prosegue con Max Gazzè che canta accompagnato da Rita Mercotulli e Roberto Gatto. I Decibel propongono una versione internazionale del loro pezzo rock e si fanno accompagnare da Madge Ure. Incidente di percorso ai primi attacchi del pezzo: all’ospite non era stata data una chitarra. Ruggeri ferma la musica e chiede uno strumento per il suo ospite. Ornella Vanoni e Pacifico scelgono una versione molto teatrale per la loro canzone, e la grande Ornella duetta con l’attore Alessandro Preziosi. Diodato canta con Roy Paci Ghemon. Michelle Hunziker entra sul palco vestita da boquet per omaggiare la città dei fiori e presenta un inedito trio: Riccardo Fogli, Roby Facchinetti e Giusy Ferreri.

Nuove Proposte, vince Ultimo con Il ballo delle incertezze.

Arriva a Sanremo 2018 la tanto attesa proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte, Michelle Hunziker e Claudio Baglioni leggono il podio. Al terzo posto c’è Mudimbi con Il Mago, al secondo c’è Mirkoeilcane con Stiamo tutti bene. A vincere le Nuove Proposte è Ultimo con Il ballo delle incertezze. Ultimo, con gli occhi lucidi, dedica la vittoria al fratello, affinché possa vincere la sua battaglia.

Sanremo 2018, riprende la gara dei Big con i duetti.

La gara dei Big riprende, dopo l’emozionante momento in cui è stata decretata la vittoria di Ultimo. Enzo Avitabile e Peppe Servillo duettano con Avion Travel e Davy Touré, e subito dopo arriva un’ospite. A Sanremo 2018 di stasera, 9 febbraio 2018, sale sul palco Sabrina Impacciatore, che arriva vestita da fata turchina con tanto di bacchetta con la stellina. Sabrina presenta i prossimi cantanti in gara: Ermal Meta e Fabrizio Moro che stasera duettano con Simone Cristicchi. Il brano inedito di Lucio Dalla viene cantato da Ron, che stasera è accompagnata da un’artista che il Festival l’ha vinto nel 1981: Alice, la cui Per Elisa ancora oggi è tanto cantata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA