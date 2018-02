E’ Virginia Raffaele la sorpresa della terza serata della 68esima edizione del Festival di Sanremo. La comica romana è entrata in scena inaspettatamente dopo l’esibizione de Lo Stato Sociale e si è lanciata in una gag con Claudio Baglioni. Il conduttore ha anche mostrato il suo lato comico: ha imitato la Raffaele che imita Belen e poi hanno cantato insieme una canzone.

Virgina Raffaele scherza sull’età di Baglioni, imita Michelle Hunziker e… canta!

Baglioni accoglie sul palco dell’Ariston un’ospite a sorpresa e molto gradita, che non era stata annunciata: è Virginia Raffaele. E’ seduta in platea e sale sul palco con la sua faccia e non quella di qualcun altro. “Quest’anno me lo volevo vedere tranquilla da qui, scusatemi se vi ho interrotti. Tanto finirete alle 2 no? Mi appisolerò fra le braccia di Orfeo. Ci sono più milf quest’anno all’Ariston che alle terme di Saturnia”, scherza. Imita la Vanoni e “fa spaccare”. Poi, nel suo mirino è finita Michelle Hunziker: Raffaele ha iniziato a imitarla, prendendo in giro anche le sue dichiarazioni di amore per il marito Tomaso, «al quale manca nella stessa misura in cui a lui manca una emme», anche se non lo «vede da 20 minuti».

Ma il bersaglio principale della comica è rimasto Baglioni:«Sei giovanile, scendi le scale da solo… Stai bene, hai ripreso vita con il Festival. E sei come il vino…ogni anno che passa invecchia. Qui abbiamo la storia del Novecento…guardate che stile». «Guarda come stai bene Claudio qui a Sanremo, eh ma si sa che a una certa età il mare fa bene alle ossa». E ancora: «Hai anche invitato la tua prima fidanzatina…la ballerina de Lo Stato Sociale…».

Il buon Claudio, preso in giro per la sua età, cerca poi di convincerla a cantare con lui. “Ma tu non fai il mio lavoro e io non faccio il tuo”, rivendica Virginia. Colpo di teatro di Baglioni: comincia a imitare la Raffaele che imita la Rodriguez. Il risultato è davvero esilarante: alla terza serata è emersa la parte divertente del “dittatore artistico”. L’intervento di Virginia, che era iniziato un po’ sottotono, si riprende sul finale con un duetto con Baglioni, Canto anche se sono stonata.

