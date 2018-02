Serie A: è il momento della 24esima giornata di campionato: tutte le partite in programma. Apre la giornata Fiorentina-Juventus, venerdì sera 9 febbraio 2018. Si prosegue sabato 10 febbraio: alle 15 in campo il Milan, ospite della Spal; alle 18 Crotone-Atalanta, in serata spettacolo con Napoli-Lazio. La partita del pranzo domenicale è Sassuolo-Cagliari alle 12.30. L’Inter ospita il Bologna, domenica 11 febbraio alle 15; sempre di domenica: Chievo-Genoa, Sampdoria-Verona, Torino-Udinese; alle 20.45 è il momento di Roma-Benevento.

L’anticipo di venerdì 9 febbraio 2018 è Fiorentina-Juventus.

Si comincia con la sfida di venerdì sera al Franchi. Fiorentina e Juventus si sfidano nell’anticipo della 24esima giornata. La Fiorentina dovrà fare a meno di Laurini, infortunatosi al piede sinistro domenica scorsa durante la trasferta di Bologna. Rispetto all’ultima gara torna a disposizione Pezzella che ha smaltito il turno di squalifica. Pioli punta tutto sulla voglia di Chiesa e Simeone. Nella Juve Marchisio è in pole per sostituire l’infortunato Matuidi nel centrocampo a tre di Allegri: contro la Fiorentina il tecnico non dovrebbe modificare lo schieramento, affidandosi al 4-3-3 che ha regalato equilibrio ai bianconeri.

In difesa Lichtsteiner è in vantaggio su De Sciglio. In attacco spazio a Bernardeschi insieme a Higuain e Mandzukic, mentre Douglas Costa si accomoderà in panchina. Ancora indisponibili Dybala, Cuadrado e Howedes, mentre sono in dubbio, ma dovrebbero comunque andare in panchina, sia Sturaro che Barzagli.

