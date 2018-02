Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi, venerdii 9 febbraio 2018 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono over che verrà trasmessa oggi.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 9 febbraio 2018.

La puntata del Trono Over di Uomini e Donne, comincia con Ida che si accomoda al centro dello studio. Inizia il recall della scorsa puntata. Poi fa ingresso nello studio Gianluca e si siede davanti a lei, e rivela che si sono sentiti pochissime volte in una settimana e si aspettava decisamente qualcosa in più. Gianluca poi spiega che avrebbe preferito incontrarla di persona. Ida lo ringrazia e lo saluta. Poi in studio entra Riccardo, che dichiara che si sono sentiti di meno rispetto al solito perché lui era rimasto male per quanto accaduto la scorsa volta e decide allora di farsi da parte. Dopo il ballo, la conduttrice, Maria De Filippi rivela ad Ida che Riccardo si sta sentendo con un’altra donna, che si tratta di Donatella. Si spiega quindi il motivo del suo tergiversare e precisa che intanto Donatella si stava sentendo con Tomas. Poi si passa a Sossio che si siede al centro con Melania. Sossio è molto contento di questa frequentazione e dunque hanno intenzione di proseguire la conoscenza. Poi si passa alla diretta Facebook.

Inoltre, segnaliamo, che nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio 2018, si registrerà una nuova puntata del trono classico. Cosa accadrà tra Lorenzo, Sara e Nilufar? Marta avrà lasciato definitivamente il programma? Non ci resta che aspettare.

