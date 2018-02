Le ultime anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda domani, sabato 10 febbraio 2018 su Canale 5. La conduttrice Silvia Toffanin, aprirerà il suo salotto televisivo di Verissimo, a nuovi ospiti in una nuova puntata che sarà trasmessa domani, sabato 10 febbraio 2018. Nella scorsa puntata di Verissimo, sono stati ospiti l’opinionista dell’Isola dei Famosi e vincitore del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari insieme con la sua compagna Filippa Lagerback. La coppia ha raccontato come è cominciata la loro storia d’amore e gli anni della crisi. Filippa Lagerbak aveva dichiarato:”Sono arrivata a dire a Daniele che ero disposta a lasciarlo andare per fargli ritrovare la sua felicità, perché quella era più importante di noi. Per me era più importante che lui ritrovasse la sua luce negli occhi”.

Oltre a Daniele Bossari, che ha svelato dettagli inediti sull’Isola dei Famosi 2018, a Verissimo sono stati ospiti Aida Yespica e altri ospiti l’icona della musica italiana Marcella Bella, l’attrice Francesca Inaudi e l’attore Michele Morrone.

Verissimo: ospiti Eva Henger e Stefano De Martino.

Nella nuova puntata del talk show di Verissimo, Silvia Toffanin ospiterà, l’ex naufraga del reality “Isola dei Famosi” Eva Henger e l’inviato in Honduras Stefano De Martino. A Verissimo la Henger, avrà ancora una volta, la possibilità di raccontare ciò che è accaduto con Francesco Monte e darà la sua versione dei fatti sul caso “droga” scoppiato al reality Isola dei Famosi. Per Eva Henger, il comportamento di Francesco Monte aveva messo a rischio l’incolumità di tutta la squadra di concorrenti, per questo motivo a preferito dire tutta la verità in diretta tv.

