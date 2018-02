Amnistia e carceri, le ultime news al 10 febbraio 2018: le drammatiche violenze al Beccaria. Un agente di polizia penitenziaria è stato picchiato in maniera molto violenta nel carcere minorile milanese Beccaria: ha ricevuto dei pugni in faccia da un minore di origini nordafricane, ed è stato necessario il trasporto in ospedale. La polizia penitenziaria protesta per la situazione di pericolo in cui sono costantemente esposti: “Per noi lavorare al carcere minorile Beccaria è troppo pericoloso”, spiegano, e chiedono l’intervento delle istituzioni. Il sindacato spiega la situazione di estrema emergenza: “Da tempo chiediamo una seria riorganizzazione del lavoro e dei servizi, ma le nostre richieste sono inascoltate. Le lavoratrici e i lavoratori hanno il sacrosanto diritto di espletare il proprio servizio in sicurezza, senza essere aggrediti dai detenuti”.

Non è la prima volta che inaudite aggressioni avvengono al Beccaria. Il 31 dicembre 2017 un agente è stato accoltellato al braccio da un minore che stava tentando l’evasione, mentre un anno fa alcuni detenuti aggredirono un altro ragazzo.

Le ultime news dal mondo del carcere ad oggi, 10 febbraio 2018: la speciale mostra fotografica che ha come protagonista il carcere di Siena.

È stata inaugurata ieri e si concluderà il 18 febbraio una speciale mostra fotografica alla Galleria Olmastroni, dal nome “Piccole storie da Santo Spirito”. Il fotografo, Alessio Duranti, espone alcuni suoi scatti realizzati all’interno del carcere di Siena, per mostrare alcune scene di vita che si svolgono all’interno del carcere. L’occhio del fotografo vuole mostrare allo spettatore la voglia di riscatto del detenuto, la sua crescita e la voglia di partecipazioni alle attività culturali. Ci sono scatti realizzati nella Biblioteca, ed altri scatti dedicati dedicata agli spettacoli teatrali realizzati presso la Casa Circondariale. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.

