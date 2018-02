Guida tv completa di sabato 10 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa l’ultima serata del Festival di Sanremo 2018. Questa sera riascolteremo tutte e 20 le canzoni dei Big in gara, che verranno votate con un sistema misto: televoto, sala stampa e la giuria degli esperti. Al termine verrà stilata una classifica, che sarà una media anche delle classifiche delle serate precedenti. Le migliori 3 canzoni verranno nuovamente riproposte, e si passerà ad una nuova votazione che decreterà il vincitore del 68° Festival di Sanremo, scelti per contribuire a decretare i vincitori della sezione Campioni. Presieduta da Pino Donaggio, la Giuria è composta da Giovanni Allevi, Serena Autieri, Milly Carlucci, Gabriele Muccino, Rocco Papaleo, Mirca Rosciani, Andrea Scanzi.

Su Rai 2 andrà in onda ila serie tv N.C.I.S – Los Angeles con gli episodi Più pensiero e meno azione e A passo con Miss Diaz. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film L’uomo che sussurrava ai cavalli. Grace Judith sono due amiche che, un giorno, escono per una passeggiata a cavallo. Avranno un terribile incidente, in cui Judith rimarrà uccisa e Grace, insieme al suo cavallo Pellegrino, rimarrà seriamente ferita. Per cercare di aiutare la figlia a superare lo shock, la madre Annie decide di portare ragazza e cavallo nel Montana, dove si trova il ranch di Tom Booker, un uomo, noto per la sua incredibile abilità di saper parlare ai cavalli.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 27 gennaio 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 27 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Dredd – La legge sono io. Nel futuro, le città sono diventate grandi Megalopoli in cui regna ogni forma di criminalità. Contro di essa si battono i “Giudici”, una sorta di magistrati, poliziotti e giustizieri.

Su Canale 5 vedremo il film Vip. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film The Mask 2. Tim Avery, disegnatore di fumetti, ha un problema con suo figlio che è riuscito a venire in possesso della mistica maschera di Loki ed è ora in grado di trasformarsi in un pestifero alter-ego dai poteri straordinari. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’Ispettore Barnaby, con gli episodi Delitto e castigo e Persuasione estrema.

