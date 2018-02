Isola dei famosi 2018, le anticipazioni. Martedi 13 febbraio in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata del reality “Isola dei Famosi“, condotto da Alessia Marcuzzi. In studio con lei ci saranno gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Si tratta della prima puntata in diretta, dopo il caso di droga che ha portato all’abbandono del reality di Francesco Monte per potersi difendere dalle accuse ricevute da Eva Henger. In nomination ci sono Alessia Mancini, Cecilia Capriotti e Simone Barbato, chi verrà eliminato?

Nella quarta puntata, dell’Isola dei Famosi uno dei concorrenti in nomination verrà eliminato. A rischio ci sono Alessia Mancini, Cecilia Capriotti e Simone Barbato, attualmente si trovano sull’Isola dei Peor. Secondo le ultime indiscrezione ad essere eliminata sarà Cecilia Capriotti, in un sondaggio pubblicato su forum dedicati al reality, infattu per il 41% dei votanti sarà proprio lei a dover abbandonare l’avventura in Honduras. Secondo tale sondaggio: Alessia Mancini sarà eliminata per il 30% dei votanti e Simone Barbato è a rischio eliminazione solo per il 29% dei votanti.

Durante la terza puntata della diretta de “L’Isola dei Famosi” è stata intervistata Eva Henger che ha spiegato le motivazioni delle sue accuse contro Francesco Monte. In quella occasione Alessia Marcuzzi ha dichiarato: “Dalle nostre immagini a noi non risulta ciò che dici. Lui è dovuto tornare per difendersi. Io sono basita dalle tue dichiarazioni. Le tue accuse sono pesanti“. Tale dichiarazione, non è piaciuta a molti, che l’hanno accusato di non aver saputo gestire la denuncia fatta da Eva Henger a Francesco Monte. La Marcuzzi ha replicato con il seguente commento lasciato sul profilo Instagram di BitchyF: “Lavoro in tv da 25 anni. Non mi dovete insegnare come si conduce un programma. Accetto il fatto che io non vi piaccia, ma io sono così anche nella vita… dico tutto quello che penso senza problemi. Se non vi garba, non guardatemi. Baci“. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

