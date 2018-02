Isola dei Famosi 2018 Ed. 13 Gossip e News – «I naufraghi e il cosiddetto ‘canna gate’». Chiara Nasti, tirata in ballo da Eva Henger dopo l’eliminazione, non nega le parole della ex naufraga che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana durante il reality. La Nasti è stata raggiunta da Max Laudadio di Striscia la Notizia, come riporta Anna Rossi su Il Giornale: “C’eravamo tutti ok, ma non…”. “Quindi è vero?”, ha continuato l’inviato di Striscia. “Non mi va, non mi voglio schierare da nessuna parte”, ha sbottato Chiara, per poi scappar via senza dire altro.

Isola dei Famosi 2018 Ed. 13 Gossip e News – Francesco Monte si difende a Verissimo: ‘Fumo sigarette rollate, ma è solo tabacco!”

“Lo avete visto – spiega quindi Max Luadadio -. Tu eri una delle otto che ha assistito quando Eva stava parlando con la produzione. Guarda che non c’è nulla di male. Allora possiamo dire c’eri anche tu, lo hai visto al 100%”. La polemica si trascina a tutt’oggi: la Henger ha confermato tutto quello che ha detto all’inizio di questa brutta storia. Nel frattempo Francesco Monte si è difeso a Verissimo dicendo che lui fuma sigarette rollate e che questo potrebbe aver indotto in errore chi lo abbia visto a suo tempo, e che perciò ora lo accusa. Dal canto suoo la conduttrice Alessia Marcuzzi ha attaccato la Henger dichiarando che ha tirato fuori la faccenda solo per farsi un po’ di pubblicità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA