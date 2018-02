Isola dei Famosi 2018 Ed. 13 Gossip e News – «Un’edizione andata in… fumo!?» Alessia Marcuzzi, che non ha mai fatto polemiche sui social site, ieri sera non ce l’ha più fatta ed è esplosa. Dopo che Eva Henger ha, per così dire, ‘mandato in… fumo’ la 13ª edizione del reality, la conduttrice si è trovata nel mirino dei fan. Molti la sostengono ma la maggior parte critica le modalità con cui ha gestito il “canna-gate” e l’intervista alla Henger. Hanno visto in lei la volontà di mettere a tacere l’episodio senza approfondirne la gravità, mentre si è accanita contro l’ex pornostar per le tempistiche sbagliate della denuncia.

Isola dei Famosi 2018 Ed. 13 Gossip e News – le critiche ad Alessia e le sue risposte su come ha gestito il ‘canna – gate’!

Prima ha risposto a un commento sul profilo Bitchyf.it, poi ha trascorso parte della serata a rispondere agli utenti che l’accusavano di “aver toppato”. A chi le ha scritto che è risultata capziosa e che non ha condannato l’uso di marijuana, ha risposto: “Ho detto più volte che sono contro l’uso di droghe, forse non hai sentito. Ho anche detto che la denuncia è giusta ma che il nostro è un programma di intrattenimento dove non si possono affrontare questi argomenti come in altre sedi”.

Isola dei Famosi 2018 Ed. 13 Gossip e News – Alessia Marcuzzi: “Non mi è piaciuto il modo di fare di Eva Henger!”

La presentatrice romana ha poi continuato, dicendo che il modo di fare di di Eva Henger non le è piaciuto: “Se io avessi avuto fastidio per qualcosa l’avrei detto dal giorno 1 alla produzione e non sarei neanche salita su quel pullmino di cui parla lei. Adesso è troppo facile parlare e sparlare di tutti. Ah… la visibilità… quanto può incattivire le persone. Non ne parlerò più, neanche in puntata. Non faccio il gioco di queste persone e mai lo farò. Baci”. E ancora: “In certi casi e con certe persone sapere di non essere come loro è già una gran bella soddisfazione”.

