Isola dei Famosi 2018 Ed. 13, Anticipazioni Gossip e News daytime sabato 10 febbraio – «Fame e pensieri nostalgici preoccupano i naufraghi sull’Isola». Cari fan del reality più famoso, le Anticipazioni Gossip e News de L’Isola dei Famosi mostrano che la giornata non fa altro che peggiorare, pioggia e vento riuniscono i naufraghi dell’Isola del Peor sotto la capanna, gli animi si scaldano, e Gaspare decide di aprirsi al gruppo parlando delle difficoltà incontrate dopo la morte di Zuzzurro: “La mia vita stava andando a rotoli, mi son ritrovato a sessant’anni nel ruolo di debuttante”, ed Elena Morali gli chiede: “Tu non hai mai pensato però che comunque essendo in coppia, sarebbe arrivato prima o poi il momento in cui saresti o tu o lui rimasti da soli?” ma la risposta, tenera e malinconica, scatena in Gaspare delle lacrime probabilmente imprigionate in lui da molto tempo: “ No, perché quando sei in coppia in realtà non sei in due ma in tre, c’è un’anima terza che lega le due anime e fa sì che uno più uno faccia tre anziché due”.

Isola dei Famosi 2018 Ed. 13, Anticipazioni Gossip e News daytime sabato 10 febbraio – «Alessia si dà da fare…»

Secondo le Anticipazioni Gossip e News de L’Isola dei Famosi, passato un po’ di tempo il forte vento imperversa e spazza via ogni cosa, soprattutto il telone della capanna, si decide quindi di ricorrere subito ai ripari. Alessia Mancini e gli altri fanno dei piccoli aggiusti che permetteranno, in futuro, di avere un tetto ben più solido sulle loro teste. Questo “darsi da fare” di Alessia le viene riconosciuto da tutto il gruppo, soprattutto da Bianca Atzei che tesse le sue lodi in pubblico interrotta però da Cecilia Capriotti con: “È una rompiscatole però!! Ma non lo dico con cattiveria ma per ridere”. L’ironia di Cecilia non è proprio apprezzata dalle donne tanto che Gaspare avverte un rumorino di: “Unghie sul vetro clamoroso”.

