Linea Bianca, le anticipazioni di oggi sabato 10 febbraio 2018. Il programma Linea Bianca, in onda oggi sabato 10 febbraio alle 14.00 su Rai1, farà tappa in Alto Adige, alla scoperta del Parco naturale delle Tre Cime.

Protagoniste della puntata saranno le meravigliose dolomiti dell’Alto Adige. Si partirà da Lastron Dei Scarperi, una vetta alta quasi 3000 metri, da dove sarà possibile vedere alcune delle cime più famose delle Dolomiti, inestimabile patrimonio Unesco: le Tre Cime di Lavaredo e la Meridiana di Sesto.

Il conduttore Massimiliano Ossini ci porterà alla scoperta della vita e delle esperienze, grazie all’aiuto di persone che hanno indissolubilmente legato le loro esistenze a questo territorio. Inoltre, si parlerà di storia e cultura all’interno di un museo ricostruito in un bunker e poi si racconteranno le imprese di montagna, con la bicicletta come motore di una economia sostenibile.

Grande attenzione, come sempre, sarà dedicato ai prodotti tipici e all’alimentazione, con un focus dedicato ad una golosità: ovvero la marmellata. Si visiterà la Val Fiscalina a bordo di una slitta trainata da cavalli, un piccolo gioiello di meravigliosa bellezza incastonata nella cornice delle Dolomiti. Vicino alla stazione della Croda Rossa si incontrerà la renna animale non facile da avvicinare. Ma nel corso della puntata, non sarà l’unico rapporto che si avrà con gli animali della zona, accompagnati dai Carabinieri Forestali assisteremo ad una attività molto emozionante, la liberazione di animali in cattività. E, ancora, in elicottero ammireremo panorami mozzafiato e verrà fornito un approfondimento scientifico in compagnia di un esploratore.

