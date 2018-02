Sanremo 2018, il racconto della quarta serata. Ad aprire la quarta serata i tre conduttori, Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, che hanno intonato Heidi e poi hanno presentato la giuria di qualità composta da Pino Donaggio, Milly Carlucci, Rocco Papaleo, Mirca Rosciani, Giovanni Allevi, Gabriele Muccino, Serena Autieri e Andrea Scanzi.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2018: le nuove proposte i duetti dei 10 big in gara.

E’ partita la gara delle Nuove Proposte con l’esibizione di Leonardo Monteiro con “Bianca”, Mudimbi con il brano “Il Mago”, Eva con “Cosa ti salverà”, Ultimo con “Il ballo delle incertezze”, Lorenzo Baglioni con “Il congiuntivo”, Giulia Casieri con “Come stai”, Mirkoeilcane con “Stiamo tutti bene” e Alice Caioli con “Specchi rotti”.

Poi sono iniziati i duetti dei 20 big in gara: Annalisa con Michele Bravi con il brano “Il mondo prima di te”; poi Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Touré, con il brano “Il coraggio di ogni giorno”. Poi, Decibel con Midge Ure in gara con il brano “Lettera dal Duca”, Diodato e Roy Paci con Ghemon con il brano “Adesso”. E ancora Elio e le Storie Tese con Neri per Caso con il brano “Arrivedorci”, Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi con il brano “Non mi avete fatto niente”, poi Giovanni Caccamo con Arisa con il brano “Eterno”. Le Vibrazioni con Skin con il brano “Così sbagliato”, Lo Stato Sociale con Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi con il brano in gara “Una vita in vacanza” e poi Luca Barbarossa con Anna Foglietta con “Passame er sale”.

E ancora Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim con il brano in gara “Rivederti”, Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto con il brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”. Poi Nina Zilli con Sergio Cammariere con il brano “Senza appartenere”, Noemi con Paola Turci con il brano in gara “Non smettere mai di cercarmi” e Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi in gara con il brano “Imparare ad amarsi”. Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri con il brano “Il segreto del tempo,” Red Canzian con Marco Masini con il brano “Ognuno ha il suo racconto”, Renzo Rubino con Serena Rossi con il brano in gara “Custodire”, Ron con Alice con il brano “Almeno pensami” e infine The Kolors con Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti con il brano in gara “Frida (Mai, Mai, Mai)”.Poi la premiazione del vincitore delle Nuove Proposte che è stato Ultimo. Al secondo posto e al terzo posto sono arrivati, Mirkoeilcane e Mudimbi.

