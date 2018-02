Sereno Variabile, le nuove anticipazioni della puntata di sabato 10 febbraio 2018. Il programma Sereno Variabile, dedicato alla scoperta delle bellezze del territorio, oggi sabato 10 febbraio alle 17.05 circa, in onda su Rai 2 farà tappa in Lombardia, nel comune di Bergamo. I conduttori Osvaldo Bevilacqua e Giovanni Muciaccia, con la presenza di Maria Teresa Giarratano, accompagneranno i telespettatori per le strade e le storie legate alla città di Bergamo e al suo territorio.

Giovanni Muciaccia comincia il tour dalla funicolare, situata in viale Vittorio Emanuele, con la quale ha raggiunto Piazza Mercato delle Scarpe, zona della Città Alta, dove verranno svelati i segreti della polenta d’asporto. Costeggiando le mura veneziane, dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, ripercorrerà la storia della città ricordando l’annuale rievocazione storica del Gran Premio automobilistico, il Bergamo Historic Gran Prix, che si disputò nell’anno 1935.

Poi Giovanni Muciaccia visiterà le botteghe artigianali d’eccelenze della città. Poi portera i telespettatori in un’incursione all’Accademia Carrara e alla mostra di Raffaello. Non mancherà un momento di spettacolo nel chiostro dell’ex Monastero del Carmine, con i trampolieri e l’Arlecchino interpretati dagli attori del Teatro Tascabile. Dopo una meritata pausa per gustare al chiosco la polenta alla spina e la visita a un laboratorio di ceramica, il tour bergamasco di Giovanni Muciaccia si concluderà al Palazzo della Ragione.

Osvaldo Bevilacqua condurrà i telespettatori alla storica rocca del Comune di Urgnano, dove si svolgerà una rievocazione storica in costume, mentre Maria Teresa Giarratano andrà alla scoperta fastosi ambienti di Palazzo Terzi a Bergamo Alta.

