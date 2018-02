Al San Paolo va in scena il match clou della 24esima giornata: Napoli-Lazio. I padroni di casa sono obbligati a vincere per riprendersi il primo posto in classifica. Ma devono fare i conti con una Lazio terza e affamata di punti per riprendere la corsa verso la qualificazione in Champions League dopo le ultime due sconfitte consecutive con Milan e Genoa. Sarri recupera Mertens e convoca Albiol, ma né lui né Chiriches sono al meglio. Inzaghi ritrova Milinkovic Savic. Felipe Anderson non convocato.

La partita in diretta: pareggio al San Paolo alla fine del primo tempo!

Il Napoli entrando in campo ha omaggiato Faouzi Ghoulam dopo il nuovo infortunio: prima del match con la Lazio, giocatori in campo con la maglia numero 31 dell’algerino. Sembrava tutto pronto infatti per suo il ritorno in campo dopo la rottura del legamento crociato ma il terzino ha subìto però una nuova rottura, stavolta quella della rotula. Un infortunio che non ha fatto altro che accrescere il calore attorno all’algerino.

Tra le file del Napoli l’ha spuntata Tonelli, che gioca la prima partita da titolare in questa stagione con il Napoli. Non sono al meglio né Albiol, convocato a sorpresa, né Chiriches. Lo spagnolo, che soffre ancora per un affaticamento muscolare, non si è mai allenato in gruppo fino a ieri.

Sul fronte laziale non c’è, come atteso Felipe Anderson fra i convocati per la gara di stasera, dopo lo scontro con Inzaghi post-Genoa. Il tecnico ritrova invece Milinkovic Savic, con Luis Alberto qualche metro più avanti a supporto di Immobile.

La partita si è subito animata al terzo minuto del primo tempo: il difensore laziale de Vrij ha portato in vantaggio gli ospiti. Poco prima dell’intervallo, al 43esimo minuto arriva il pareggio dei partenopei da parte di Callejon.

