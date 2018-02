Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni ed i nuovi tutorial di Detto Fatto di questa settimana del 12, 13, 14, 15 e 16 febbraio 2018. Detto Fatto torna domani, lunedì 12 febbraio 2018, per iniziare un’altra settimana insieme con Caterina Balivo ed i suoi tutor. Scopriamo quali sono le anticipazioni delle puntate di questa settimana da trascorrere insieme. Lunedì 12 febbraio ci sarà l’ultimo appuntamento in diretta dedicato al Festival di Sanremo 2018. Caterina Balivo sarà pronta a commentare insieme ai tutor, agli opinionisti d’eccezione e a Giovanni Ciacci tutti i look, i gossip e i retroscena della finale di Sanremo. Inoltre, dalla social room Andrea Dianetti raccoglierà le domande, i pareri e i DettoScatto dei telespettatori, che potranno interagire con i protagonisti di Detto Fatto, attraverso i canali ufficiali dello show (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai) e attraverso l’hashtag #DettoFattoRai.

Il primo tutor di lunedì sarà Giancarlo Scrofani, che proporrà tante idee originali per personalizzare delle semplici mascherine di carnevale, trasformandole in pezzi unici. Fabrizio Crispino, in seguito, celebrerà il Sanremo appena passato, ricreando un abito che lo ha colpito particolarmente. Per concludere in dolcezza, il pasticcere Alessandro Servida preparerà una torta composta da un crumble al cacao e da una mousse al cioccolato bianco e passion fruit, perfetta per la festa degli innamorati.

I nuovi tutorial di Detto Fatto di questa settimana del 12, 13, 14, 15 e 16 febbraio 2018: i tutorial del Carnevale.

Martedì 13 febbraio tornerà a Detto Fatto la tutor che ha vinto il premio per la migliore acconciatura da sera del mondo Arianna Petrocchi, che in occasione del Carnevale proporrà un’acconciatura in stile anni Venti, ispirata al film “Il Grande Gatsby”. Le stiliste Priscilla e Pinuccia si occuperanno di due giovani ospiti, che dovranno partecipare ad una festa per single in cerca dell’anima gemella. Con l’esperta di cucina afrodisiaca Monica Micheli si cucineranno due ricette perfette per deliziare il partner la sera di San Valentino: la vellutata di zucca e liquirizia e la spigola su letto di cicoria ripassata e salsa di capperi. Spazio, poi, al make up arstist Fausto Cavaleri che realizzerà un trucco coloratissimo per il Carnevale. Non potevano mancare i dolci per il “Martedì Grasso” e per questo tornerà il campione del mondo del cioccolato Davide Comaschi, che realizzerà degli squisiti ravioli fritti e farciti, con una golosa crema al cioccolato. Caterina Balivo darà, poi, il benvenuto ai Maestri Artigiani della Carta pesta del Carnevale di Viareggio, che realizzeranno un carro allegorico con i protagonisti di Detto Fatto e racconteranno tante curiosità sul celebre Carnevale della loro città. La puntata si concluderà con Titty e Flavia, che daranno spunti e suggerimenti per apparecchiare al meglio la tavola per la cena di San Valentino.

Il San Valentino a Detto Fatto: i tutorial di mercoledì 14 febbraio 2018.

La puntata di San Valentino di mercoledì 14 si aprirà con l’esperto d’arte Daniele Radini Tedeschi, che, in occasione della festa degli innamorati, non perderà l’occasione per parlare d’amore, partendo dalle coppie celebri del mondo dell’arte. Salvo Filetti tornerà a trasformare le sue ospiti con taglio e colore e per San Valentino proporrà un’acconciatura pensata appositamente per essere disfatta dal tocco dell’amato. Il sarto di abiti da uomo Matteo Mora avrà come ospite speciale del tutorial la sua fidanzata, che si farà creare uno smoking per la loro uscita serale. Alessandra Scatà insegnerà la tecnica del massaggio “lomilomi”, da fare al partner con l’ausilio di olio di cocco. Spazio, poi, al make up di Paolo Guatelli, che realizzerà un trucco di San Valentino per l’attrice, molto apprezzata in Gomorra, Denise Capezza. L’esperto di vini Samuele Bison tornerà a Detto Fatto per consigliare i vini migliori da abbinare alle cene romantiche della serata. In chiusura, Fabio Potenzano proporrà una ricetta a base di tonno e pomodorini secchi.

Detto Fatto, i tutorial della nuova settimana del 12, 13, 14, 15 e 16 febbraio 2018.

Secondo appuntamento live della settimana con Detto Fatto, giovedì 15 febbraio. Fabiano Oldani tornerà a Detto Fatto per scoprire quali sono i fiori giusti per questa stagione. Spazio, poi, alle spose di Pinella Passaro, che farà sognare tutte le donne con il suo trunk show. Il pasticciere Domenico Spadafora accontenterà la richiesta di un giovane ospite, che vorrebbe vedere realizzata una torta di Carnevale ispirata ai tre moschettieri. Lo speziale Luca Bonafini questa volta proporrà tre ricette a base di peperoncino: una per la casa, una per il corpo e una da gustare. Il “polpettaro” Dario Tornatore presenterà una polpetta ispirata alla ricetta londinese fish & chips. La puntata si concluderà con l’hair stylist Stefano Bonomi, con la missione di rendere i capelli della sua ospite più “pop rock” possibili.

Venerdì 16 febbraio torneranno a Detto Fatto gli architetti paesaggistici Manuel e Lorenzo con la loro “sfida green”, in questa puntata scopriremo chi allestirà meglio un bagno riciclando le piante della nonna. Continuerà il viaggio attraverso le regioni alla scoperta delle particolarità del matrimonio all’italiana della stilista delle spose Alessandra Rinaudo, che farà tappa in Emilia Romagna. L’hair stylist Paolo Venuta arriverà dalla riviera romagnola a Detto Fatto per rispondere alla richiesta della sua ospite che, stanca del suo look, vuole cambiare taglio e colore. In seguito, lo psicologo Luca Mazzucchelli proporrà un test per stabilire quanto si è dipendenti dai social, suggerendo anche delle soluzioni a questo problema. Sanremo è finito ma lo chef Ilario Vinciguerra lo ricorderà reinterpretando in chiave stellata la classica lasagna al pesto, tipica della Liguria. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

