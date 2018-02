Le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In oggi 11 febbraio 2018. Domenica In torna puntuale oggi, 11 febbraio 2018, con il consueto appuntamento alle ore 14 su Rai1. Domenica In oggi va in onda dal teatro Ariaton e propone uno speciale Sanremo con i protagonisti di quest’edizione, con tante canzoni, commenti ed interviste. Nello studio di Domenica In ci saranno giornalisti ed opinionisti che commenteranno la lunga notte della serata finale del Festival di Claudio Baglioni, ed intervisteranno i protagonisti di quest’edizione 2018.

Il vincitore del Featival di Sanremo 2018 e gli altri protagonisti a Domenica In di Oggi, 11 febbraio 2018.

Una Domenica In musica con tante sorprese e curiosità dal “dietro le quinte”, che in via eccezionale si protrarrà fino alle 18.40. In studio il vincitore Ermal Meta e Fabrizio Moro e i protagonisti del Festival si esibiranno e verranno intervistati da Cristina Parodi, insieme a un ricco parterre di opinionisti e giornalisti musicali, per rivivere le emozioni dei brani più applauditi e commentare questa straordinaria edizione. Domenica In è un programma prodotto da Rai1 e firmato da Tiziana Martinengo, Antonio Vicaretti e da Maria Cristina Crocetti, Gianluigi De Stefano, Lucia Leotta, Caterina Manganella, Luca Rea, Gianmaria Tavanti, Caterina Varvello. Le scenografie sono di Claudia Sammicheli. Il produttore esecutivo è Maria Blanda Freni. La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo.

